Licht- en geluidsfirma tovert magazijn om tot pop-upbar ‘Loods Veertien’: “Omzetverlies compenseren we deels met drankjes en hapjes” Anthony Statius

24 september 2020

11u58 36 Deinze De evenementensector hangt in de touwen, maar sommige bedrijven laten zich nog niet K.O. slaan door de coronacrisis. Steven Lagaisse (44) en Reinhilde Desmedt (37) die met SLV Rent licht-, geluids- en videomateriaal verhuren, willen de verloren inkomsten deels compenseren met de pop-upbar Loods Veertien. “Onze lege loods is vier maanden lang een ontmoetingsplaats om de donkere wintermaanden te overbruggen”, zegt Steven.

De zwarte flightcases in het magazijn van SLV Rent in het industrieterrein Ter Mote in Nevele (Deinze) worden tijdelijk opzijgeschoven voor tafels, stoelen en een bar. Het pop-upconcept Loods Veertien, dat vrijdagavond van start gaat, is ontstaan vanuit noodzaak. Want als technische toeleverancier voor de evenementensector is SLV Rent - SLV staat voor Sound Light Vision - hard getroffen door de coronacrisis.

“Wij verzorgen klank, licht en video op bedrijfsevenementen, zoals seminaries, congressen, productvoorstellingen, modeshows of vipfeestjes”, zegt Steven. “Twee weken voor de lockdown in maart kregen we de eerste annuleringen binnen en op enkele dagen tijd was onze agenda zo goed als leeg tot en met juni. Veel organisatoren stelden de afgelaste evenementen uit tot in het najaar, maar deze zomer werd het al duidelijk dat deze ook niet zouden kunnen doorgaan. Nadat de burgemeesters de vrijheid kregen om zelf strengere maatregelen toe te passen, zagen we ook heel wat openluchtevenementen aan onze neus voorbijgaan. Deze zomer hebben we met Jardin Beauville in het kasteel Ooidonk in Deinze en het Boombalterras in Lovendegem toch nog wat werk gehad, maar daarmee komen we niet ver.” Reinhilde vult aan: “Als technische toeleverancier moeten wij jaarlijks zware investeringen doen, maar als er amper iets binnenkomt, is dat moeilijk. De premies waar we recht op hebben, zijn dan ook peanuts in vergelijking met de verliezen. We bestaan 23 jaar en we hebben gelukkig wat reserves opgebouwd. Tot nu toe is het gelukt om te overleven, maar met een omzetverlies van meer dan 90 procent kunnen we dat niet blijven trekken.”

Pop-upbar

Bij de pakken blijven zitten staat echter niet in het woordenboek van Steven en Reinhilde. De voorbije twee weken toverde het koppel haar magazijn in Ter Mote 14, vandaar de naam Loods Veertien, om tot een pop-upbar. “Deze zomer doken er heel wat zomerbars op, maar voor de komende wintermaanden zijn er maar weinig plaatsen waar de mensen heen kunnen”, zegt Steven. “Nochtans zal er in deze koude, donkere periode meer dan ooit nood zijn aan een plaats waar mensen naartoe kunnen om te ontspannen. Met valse wanden en sfeerverlichting hebben we van een kaal magazijn een gezellige ontmoetingsplaats gemaakt. Zo tonen we onze bezoekers ook wat ons bedrijf doet, je kan het zien als een tijdelijke showroom.”

Loods Veertien opent vrijdagavond om 17 uur de deuren en je kan er de komende vier maanden elke week van woensdag tot en met zondag terecht voor een drankje en een hapje. “Steven en ik verzorgen de bar en voor de hapjes doen we beroep op Traiteur Stefaan uit Aalter, die met een foodtruck op onze parking staat”, zegt Reinhilde. “Voor het openingsweekend zorgen enkele dj’s voor achtergrondmuziek. Er is plaats voor zestig bezoekers en de tafels staan allemaal ver genoeg uit elkaar, volledig coronaproof. We hopen dat we met Loods Veertien een beetje omzet kunnen genereren, zodat we het hoofd boven water kunnen houden.”

Reserveren voor Loods Veertien is niet verplicht. Voor meer info en reservaties kan je terecht op de Facebookpagina ‘Loods Veertien’.