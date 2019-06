Liberale Vrouwen ontbijten voor het goede doel Anthony Statius

11 juni 2019

13u30 4 Deinze De Liberale Vrouwen van Deinze organiseren op zondag 23 juni een ontbijt ten voordele van de vzw Canis fidelis. Leden en sympathisanten zijn tussen 8.30 en 11 uur welkom in het Brielpaviljoen.

De Liberale Vrouwen van Deinze steunen ieder jaar twee doelen. Zo gaan er jaarlijkse dotaties naar Moeders voor Vrede en de vrouwenhuizen in Afghanistan. Sinds 2007 werd al 5.850 euro aan Moeders voor Vrede geschonken. Naast het internationale doel, wordt jaarlijks ook een lokaal goed doel ondersteund en dit jaar werd gekozen voor de vzw Canis Fidelis van Laura Raiselis. Deze vzw traint meldhonden, die ingezet worden om mensen met diabetes te helpen. Het bedrag van 500 euro zal besteed worden aan aankoop van voeding.

Volwassenen betalen 10 euro voor een ontbijt en kinderen tot en met 12 jaar betalen 5 euro. Reserveren kan via 09/388.52.66 (Régine) of via lynda.minnens@skynet.be of via liberalevrouwendeinze@telenet.be en dit liefst voor maandag 17 juni. Betalen kan te plaatse.