Lezing over pesten in De Rekkelinge Anthony Statius

15 september 2020

12u04 0 Deinze In zaal De Rekkelinge in Deinze vindt op donderdag 24 september de lezing ‘ Als pesten je kind (k)raakt’ plaats. Vooraf inschrijven kan nog tot vrijdag 18 september.

Op donderdag 24 september komt Kristl Habils naar zaal De Rekkelinge voor een lezing over pesten. Habils is mama van twee zonen, criminologe van opleiding en directeur van de vzw School Zonder Pesten. Daarnaast is ze auteur van onder meer ‘Maak van je school een Goedgevoel school?’ en ‘Mama, ze pesten me’. Ze geeft er concrete tips rond een immer relevant thema voor ouders, begeleiders en opvoeders.

De lezing start om 19.30 uur. Inschrijven is gratis en dit kan nog tot 18 september bij huisvanhetkind@deinze.be.