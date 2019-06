Levensloop komt volgend jaar naar Deinze, vanavond infoavond in Palaestra Anthony Statius

11 juni 2019

14u30 0 Deinze Levensloop, het solidariteitsevenement van de Stichting Tegen Kanker, komt volgend jaar voor de eerste keer naar Deinze. Op dinsdag 11 juni is er om 19.30 uur een infomoment voorzien in sportcomplex Palaestra.

Levensloop is een internationaal concept dat sinds 2011 ook in België plaatsvindt en in 2019 op 28 plaatsen in België zal worden georganiseerd. Het is een evenement waarbij families, vrienden, buren, collega’s, verenigingen, serviceclubs of bedrijven gedurende 24 uur samen wandelen of lopen in estafettevorm. Teams zorgen voor catering en activiteiten en er is gratis animatie met optredens voor jong en oud, sportieve activiteiten, workshops en drie sleutelmomenten.

Wie ooit de diagnose va kanker kreeg zijn die dag VIP’s en voor hen worden speciale verwenactiviteiten en drie ceremonies/sleutelmomenten voorzien. Wie meer wil weten over de activiteiten in Deinze, kan vanavond om 19.30 uur naar de polyvalente zaal in sportcomplex Palaestra in Deinze komen.

