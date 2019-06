Levende Leiedag zet grootste natuurpark van Oost-Vlaanderen in de kijker: Activiteiten voor jong en oud aan Astene Sas Anthony Statius

11 juni 2019

14u13 0 Deinze Natuurpunt Gent en Natuurpunt Tussen Leie en Schelde organiseren op zondag 16 juni de tweede editie van Levende Leiedag. Dit jaar vinden de activiteiten voor jong en oud plaats aan het sas van Astene. De opbrengst gaat naar het Natuurpark Levende Leie.

Het Natuurpark Levende Leie is op weg om het grootste natuurdomein van de provincie en een van de grootste van Vlaanderen te worden. Tegen 2040 wil men een park van zo'n 1.200 hectare groot dat zich uitstrekt van de Zeverenbeekvallei in Deinze tot de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent. Vorig jaar vond in Sint-Martens-Latem de eerste editie van de Levende Leiedag plaats, een evenement dat dit natuurpark in de kijker moet zetten. De tweede editie vindt op zondag 16 juni plaats aan Astene Sas.

Op het programma staan wandel- en fietstochten naar Astene Sas, kajaktochten, leerrijke Leietochtjes, een algenlab, bezoek aan een imker en yoga in de natuur. Voor de kinderen is er een boeiend verhaal over Slodder, de grootste escape room ooit, speuren naar waterbeestjes, grime, sjoelbakken en eendjes vangen. Verder zijn er workshops natuurfotografie, een korstmossenwandeling, een erfgoedwandeling en een sessie ‘blommekes voor dummies’. De activiteiten vinden plaats tussen 13.30 en 17 uur.

Meer info via www.levendeleie.be.