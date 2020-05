Letters & Co heropent in nieuw jasje en met etalagewedstrijd Anthony Statius

08u08 22 Deinze In de boeken- en koffiewinkel Letters & Co op de Markt van Deinze verwelkomt men de klanten vanaf maandag in een opgefrist kader. Illustratrice Pascale Pettersson liet haar creativiteit de vrije loop op de etalageruit en Marta, de tienjarige dochter van zaakvoerders Lies en Chris, mocht de etalage herinrichten.

Ook Letters & Co mag vanaf maandag weer klanten ontvangen. Een gezellige babbel met een koffie of een biertje zit er nog niet in, maar zoeken naar een goed boek kan wel weer. Zaakvoerder Lies Scheerlinck en medewerkster Eline maakten van de lockdown gebruik om de winkel op de Markt volledig te restylen.

“Om de aandacht te trekken, vroegen we illustratrice Pascale Pettersson uit Vinkt om onze etalageruit te versieren in het teken van Moederdag”, zegt Lies. “Naast de tekening vind je hier ook mooie wenskaarten van Pascale. We hebben de winkel volledig herschikt en onze dochter Marta heeft de etalage ingericht. We lanceren maandag ook een etalagewedstrijd, waarbij kinderen een vragenlijst kunnen downloaden en samen met het gezin de antwoorden moeten zoeken in de etalage. Er zijn drie boekenpakketten te winnen.”

“We gaan ook voor digitale vernieuwing met een gloednieuwe website en nieuwsbrief”, vervolgt Lies. “We hebben er bewust voor gekozen om geen webshop op te starten, omdat we graag de focus leggen op persoonlijke contact en een goede service.”

Meer info via www.lettersenco.be.