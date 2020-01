Les Potagers de Thomas gehuldigd door provincie Anthony Statius

06 januari 2020

19u08 0 Deinze Les Potagers de Thomas, het familiebedrijf uit Landegem, bekend voor haar moestuinbakken, werd maandag door de provincie gehuldigd als ‘verdienstelijke Oost-Vlaming’.

Vorige zomer kon u nog in deze krant het verhaal lezen van Les Potagers de Thomas, het bedrijf van Joël Eliat en zijn zonen. De familie Eliat ontving toen het Handmade In Belgium-label van ondernemersorganisatie Unizo. Maandagavond viel het bedrijf opnieuw in de prijzen, want van de provincie Oost-Vlaanderen kreeg men de titel verdienstelijke Oost-Vlaming.

Joël Eliat startte tien jaar geleden Les Potagers de Thomas als een project voor zijn zoon Thomas, die een kleine mentale achterstand heeft, en inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Joël en Thomas brengen de moestuin terug naar de mensen op een gebruiksvriendelijke, innovatieve en duurzame manier. Daarvoor ontwikkelden ze tafelmoestuinen en moestuinbakken in padoek, op maat en hoogte van de klant. Vader Joël tekent de modellen en ondersteunt Thomas met de productie.

De andere gehuldigden zijn ArcelorMittal uit Gent, Algemene Ondernemingen D’Eer uit Sint-Niklaas en Eurabo uit Gent.