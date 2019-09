Les Folles de Gand zorgen voor ambiance op de Leernse Feesten Anthony Statius

15 september 2019

09u18 0 Deinze In Sint-Martens-Leerne sluit men de zomer in stijl af met een feestje. Op 20, 21 en 22 september is iedereen welkom op de Leernse Feesten en met Les Folles de Gand heeft het feestcomité een klepper op het podium staan.

De Leernse Feesten gaan vrijdag 20 september vanaf 19 uur van start met een Breughelavond en een streekbierendegustatie voor 16-plussers en dit ten voordele van jeugdbeweging Djemba. De Gezinsbond organiseert op zaterdag vanaf 13.30 uur een gezellige fietstocht voor de ganse familie. Vanaf 18.30 uur is er een eetfestijn en daarna is er ambiance met Les Folles de Gand, het bekendste travestietengezelschap van Vlaanderen en DJ Bjorn Verhoeven.

Op zondag gaan de festiviteiten verder met een kermisrit, een oldtimerhappening, een aperitiefhappening met de Dixieband Houtland, een open bootclub, een feestmaal en kinderanimatie. Om 15 uur is er live muziek van Boney & The Fannies en om 17 uur is er voor de kinderen het popentheater Pedrolino in zaal De Engel.

De festiviteiten situeren zich op de feestweide aan de Veerstraat. Alle activiteiten en optredens zijn gratis.