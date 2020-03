Lekker eten en lokale horeca steunen? Surf naar de Facebookpagina ‘Afhaal Deinze’ Anthony Statius

15 maart 2020

20u04 0 Deinze Nu de horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten tot 3 april, zijn er heel wat zelfstandigen die overschakelen op leveringen en afhaaldiensten. Om hen een handje te helpen werd de Facebookpagina Nu de horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten tot 3 april, zijn er heel wat zelfstandigen die overschakelen op leveringen en afhaaldiensten. Om hen een handje te helpen werd de Facebookpagina ‘Afhaal Deinze’ opgericht. Op een dag haalde de pagina al meer dan 1.000 likes.

Een van de initiatiefnemers van Afhaal Deinze is gemeenteraadslid Tess Minnens (Open Deinze): “We wilden iets op korte termijn doen om de lokale horeca een hart onder de riem te steken. Alle middenstanders uit Deinze die leveringen doen of een afhaaldienst hebben, kunnen zich bij ons aanmelden. Het enige wat men moet doen, is ons een persoonlijk bericht sturen met het logo, de openingsuren en de link naar de eigen website of Facebookpagina en dan zetten wij dat op de pagina ‘Afhaal Deinze’. De pagina is uitsluitend bedoeld voor Deinse handelaars.”