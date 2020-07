Lekkende boiler in Leietheater zorgt opnieuw voor natte voeten in Studio Anthony Statius

07 juli 2020

10u13 0 Deinze Studio, de horecazaak in het nieuwe cultuurcentrum Leietheater van Deinze, heeft opnieuw te kampen met waterschade. De oorzaak is een lekkende boiler op de eerste verdieping. Het is al de derde keer dat zaakvoerder Bart Van Cauwenberghe letterlijk de meubels moet redden. “Ik ben het beu”, zegt Bart.

Dinsdagochtend kreeg Bart Van Cauwenberghe van Studio, de horecazaak in het Leietheater in Deinze, een dringend telefoontje. Ter hoogte van de kant van de Brielstraat sijpelde er water door het plafond op de vloer, het meubilair en het podium. Het water vond ook al een weg naar buiten en stroomde tot op het voetpad.

“Het is al de derde keer dat mijn zaak deels onder water staat”, zucht Bart. “Dat kan nu toch niet? Het cultuurcentrum en Studio zijn nog maar open sinds september vorig jaar. De vorige keer kwam het water door het plafond van mijn stockruimte en toen heb ik heel wat voedingswaren moeten weggooien. Nu zijn mijn podium en een deel van de zetels, tafels en stoelen kletsnat. Gelukkig is het vandaag mijn sluitingsdag, want anders kon ik mijn deuren niet openen. Ik mag nu wel mijn tijd steken in het proper maken van mijn zaak.”

De oorzaak van het waterlek is een defecte boiler. “Onze loodgieters hebben zo snel mogelijk het lek gedicht”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld en zal gevraagd worden om de boiler zo snel mogelijk te repareren.”