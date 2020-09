Leietop verrijst aan oude Leiearm: “68 appartementen in twee woontorens van zeven verdiepingen” Anthony Statius

15 september 2020

10u51 0 Deinze Op de voormalige Stadsgassite in de Louis Dhontstraat in Deinze zijn de werken gestart van het woonproject Leietop. Aan de oude Leiearm verrijzen twee woontorens van zeven verdiepingen hoog, goed voor 68 appartementen. De oplevering is voorzien voor 2022.

Het woonproject Leietop van Immogra, de Gentse ontwikkelaar die instaat voor de ontwikkeling en verkoop, kadert binnen het stadskernvernieuwingsproject ‘Stedelijk Wonen aan de Leie II’. Het project wordt momenteel gebouwd op de voormalige Stadsgassite en parking in de Louis Dhontstraat, een zijstraat van de Tolpoortstraat. De naam Leietop verwijst uiteraard naar de rivier de Leie, maar ook naar de hoogte van de nieuwe appartementsblokken.

“Er komen twee statige woontorens met alles bij elkaar 68 appartementen”, zegt Annemie Van Glabeke van Immogra. “Het aantal slaapkamers varieert van 1 tot 3. Ook op het vlak van architectuur gingen we tot het uiterste om er iets prachtigs van te maken. Zo kozen we voor een elegante en strakke architectuur en baadt het ruime interieur van de appartementen in het licht. Op het terras geniet je dan weer van een adembenemend uitzicht over het groen en de Leie. Verder zijn er ondergrondse parkings en fietsbergingen voorzien. De ligging aan de oude Leiearm is uniek en ook de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug over de bevaarbare Leie is een extra troef. Er is al veel interesse voor Leietop, want op dit moment is reeds 45 procent van de appartementen de deur uit. De oplevering is voorzien tegen het derde kwartaal van 2022.”

