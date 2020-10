Leietheater start ticketverkoop voor november: lichtshow, theateratelier en muziek Anthony Statius

09 oktober 2020

11u30 0 Deinze Leietheater in Deinze start om 12 uur met de ticketverkoop voor de maand november. Op het programma staan onder andere een lichtspel, een theateratelier voor jongeren en een Jazzy Sunday.

Leietheater kende een geslaagde seizoenstart met een uitverkocht openingsweekend. Door de ticketverkoop maandelijks te laten lanceren kan het cultuurcentrum van Deinze kort op de bal inspelen op de veiligheidsmaatregelen. “Onze eerste ervaringen met het veiligheidsprotocol zijn zeer positief”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “We kunnen op een veilige manier 200 personen laten genieten van cultuur en door de extra toegangen en wachtzones zijn er ook geen files.”

Deze middag om 12 uur kan iedereen tickets bestellen voor concerten en voorstellingen in november. Op zaterdag 14 november is er een lichtspel op scène met de voorstelling ‘Firebird’. In de herfstvakantie start een nieuw theateratelier van LARF!, waarbij jongeren van 12 tot 14 jaar gedurende drie dagen kunnen kennismaken met de theaterwereld. Op de laatste zondag in november mogen de kinderen dan weer alle teugels lossen bij de voorstelling ‘En braaf zijn!’. Daarnaast is er veel muziek in november met Jazzy Sunday en twee soloconcerten van Jef Neve op zaterdag 21 november. Na heel wat uitverkochte zalen in Vlaanderen en Nederland brengt Maarten Westra Hoekzema ook zijn heerlijke vertelling in Deinze.

Tickets kunnen gekocht worden via de website of aan de ticketbalie van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur.