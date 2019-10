Leietheater start eerste cultuurseizoen met openingsweekend: “Van sappentrappers tot kindertheater, iedereen komt aan zijn trekken” Anthony Statius

08 oktober 2019

10u38 2 Deinze Na 23 uitverkochte voorstellingen van Het gezin Van Paemel is het nu aan Leietheater-directeur Benoît Vanraes en zijn team om de cultuurtempel van Deinze ieder weekend te doen vollopen. Het programma van de seizoensopening bleef tot nu toe geheim, maar Vanraes licht graag al een tip van de sluier op. “Iedere voorstelling kost 6 euro en bij geen enkele zullen de toeschouwers gewoon zitten en kijken; het wordt de moeite”, zegt Benoît.

Leietheater-directeur Benoît Vanraes en zijn team hebben er drukke maanden op zitten. Eerst werd een volledig programma met zeventig voorstellingen in elkaar gebokst en eind augustus werd het nieuwe cultuurcentrum van Deinze officieel geopend. De voorbije weken werd de theaterzaal ingepalmd door vzw De Kwelm en zondag speelde Jo De Meyere voor de laatste keer boer Van Paemel.

“Dankzij Het gezin Van Paemel hebben minstens 10.400 mensen het Leietheater al vanbinnen gezien”, zegt Vanraes. “De sterkte van vzw De Kwelm is dat zij mensen die anders weinig of nooit naar het theater komen, ook hebben kunnen aantrekken. Met 23 uitverkochte voorstellingen konden we ons geen betere introductie wensen. Maar nu is het aan ons, het Leietheater-team, om volk naar hier te krijgen. Ieder jaar zullen wij in oktober uitpakken met een seizoensopening en komend weekend starten we met onze eerste editie.”

De programmatie van de seizoensopener bleef tot nu toe nog wat in de luwte, maar Benoît vertelt met plezier wat er allemaal op het menu staat. “Op vrijdag gooien we vanaf 17 uur de deuren open voor een afterworkdrankje in Studio en om 19 uur starten we met Guess who’s coming to dinner? van Nico Boon. Deze poëtische voorstelling vindt in alle hoeken en kamers van het gebouw plaats. Je brengt hiervoor een stuk groente en een leesbril mee. Aansluitend om 21 uur brengt Kasper Vandenberghe (onder andere bekend van zijn samenwerking met Jan Fabre) een drieluik van een ritueel, een installatie en een vertelling rond berekende waaghalzerij.”

“Op zaterdag komt Collectief Elan(d) met een beeldende voorstelling waarbij een figuren, die ons doen denken aan The Stig uit het bekende autoprogramma Top Gear, de hoofdrol spelen. Daarna is het de beurt aan Frankie, een band die bestaat uit animatiestudenten, die in hun show Laguna Beach live op scene een muziekclip zullen maken met poppen uit papier-marché. Op zondag is er de interviewreeks Een uur cultuur met als gast auteur Deinzenaar Carlos Alleene en in de namiddag sluiten we af met de kindervoorstelling ‘Gratis chips! Feminisme voor kleuters’ van Compagnie Barbarie, met onder andere Sarah Vangeel (bekend van Kaatje van Ketnet) in de hoofdrol. Dit is ook de start van onze maandelijkse familievoorstelling in het Leietheater. Tussendoor is er het ganse weekend randanimatie met onder andere sappentrappers, dat zijn hometrainers waarmee je smoothies kan maken. Geen enkele voorstelling is klassiek en uitzonderlijk hanteren we kennismakingsprijzen van 6 euro per show.”

Ook cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) kijkt uit naar de seizoensopener: “Ik ben zeer tevreden over de start met Het gezin Van Paemel. Er zijn maar weinig cultuurcentra in Vlaanderen die bij hun eerste voorstelling meer dan 10.000 bezoekers over de vloer kregen. Ondertussen werden er voor de komende voorstellingen al 15.000 kaarten verkocht. Komend weekend wordt een mooie samenvatting van wat het Leietheater allemaal te bieden heeft in de toekomst. Laat je verrassen en inspireren, Leietheater wordt ‘the place to be’”, besluit schepen De Reu.

Meer info via www.leietheater.be.