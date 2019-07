Leietheater opent laatste weekend van augustus met groot feest, nu al 8.000 tickets voor nieuw seizoen verkocht Anthony Statius

16 juli 2019

13u45 5 Deinze Het nieuwe cultuurcentrum Leietheater opent op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september de deuren voor het grote publiek. Als eregast komt Johan Verminnen liedjes zingen en verder zijn er heel wat activiteiten, waaronder een radioshow van Radio Tequila en de bouw van een monumentale kartonnen poort door kunstenaar Olivier Grossetête.

Het wordt een race tegen de tijd, maar cc Leietheater moet en zal het laatste weekend van augustus klaar zijn. “De werkzaamheden lopen gewoon verder tijdens het bouwverlof en we zitten voorlopig op schema. Er moet nog heel wat gebeuren, maar het gaat vooral over afwerking, dus op 31 augustus zouden we de eerste bezoekers moeten kunnen ontvangen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). “In mei maakten we ons programma bekend en de kaartenverkoop loopt goed”, vult cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) aan. “Er werden al 8.000 kaarten verkocht voor verschillende voorstellingen, los van de kaarten voor het theaterstuk Het Gezin Van Paemel.

Monumentale kartonnen poort

Het stadsbestuur wil de opening van het langverwachte cultuurcentrum niet onopgemerkt laten voorbijgaan en plant daarom een feestweekend. “Iedereen kan het seizoensprogramma, het gebouw en de werking komen ontdekken”, zegt Rutger De Reu. “De bezoekers zullen binnenkomen via een monumentale kartonnen poort van de hand van de Franse beeldende kunstenaar Olivier Grossetête. Hij maakte in het verleden al een kartonnen replica van het Belfort in Aalst. De poort wordt op zaterdag 31 augustus gebouwd tussen 12 en 22 uur met honderden kartonnen dozen en kilometers plakband en iedereen kan daarbij helpen. Vrijwilligers die willen meehelpen kunnen zich nog voor een van de workshops inschrijven via www.deinze.be/ik-bouw-mee. Radio Tequila zal het bouwen van de poort ondersteunen met een radioshow, waarbij gasten die het komende seizoen in Leietheater te zien zullen zijn hun voorstelling kunnen toelichten.”

Johan Verminnen en Die Verdammte Spielerei

“Op zondag mag Deinzenaar Johan Verminnen als eerste artiest de theaterzaal inwijden met zijn show ‘50 jaar Plankenkoorts’”, vervolgt De Reu. “Hij brengt er samen met zijn muzikanten zijn grootste successen, maar ook nieuwe liedjes. Kaarten kosten 15 euro en deze zijn verkrijgbaar via www.leietheater.be/tickets. Na het optreden van Johan Verminnen wordt om 16.30 uur het kartonnen kunstwerk naar beneden gehaald onder muzikale begeleiding van Die Verdammte Spielerei.”

Iedereen kan het Leietheater bezoeken op zaterdag tussen 15 en 20 uur en op zondag tussen 12.30 en 16 uur. Er zijn een bar en foodtrucks en er zijn nog activiteiten zoals volksspelen en het laten zeefdrukken van een tote bag.