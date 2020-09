Leietheater ontwaakt uit coronaslaap: “Maandelijks programma voor bubbels van één tot vier personen” Anthony Statius

09 september 2020

Het CC Leietheater in Deinze mag voor het eerst sinds half maart terug bezoekers ontvangen in de grote zaal. De capaciteit wordt beperkt tot 200 mensen in bubbels van één tot vier personen. "Het jaarprogramma werd geschrapt en vanaf oktober wordt er gewerkt met een maandelijkse programmatie; zo kunnen we kort op de bal spelen", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Cultuur mag dan wel geen remedie zijn tegen COVID-19, het is wel een ideaal pepmiddel tegen coronamoeheid. De voorbije maanden zorgde het team van CC Leietheater voor wekelijkse voorstellingen tijdens jarDeins, maar de deuren van het cultuurcentrum zelf bleven op slot. Tot nu, want vrijdag start de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen binnenskamers, dat op vrijdag 2 oktober van start gaat.

“De aftrap wordt gegeven door Compagnie Cecilia’s recentste voorstelling ‘Locke’, met klasbakken Tom Vermeir en Koen De Graeve”, zegt directeur Benoït Vanraes. “Maar het is ook reikhalzend uitkijken naar de komst van het populaire jeugdtheatergezelschap Studio ORKA. Dit gerenommeerde Gentse gezelschap bestaat 15 jaar en is dit seizoen drie keer in Deinze te zien.” Programmator Sarah Verzele vult aan: “We zetten ons bovendien op de kaart op gebied van dans. In oktober gaat hier de voorstelling ‘Come on Feet’ in wereldpremière. Deze energieke dansvoorstelling ontstond vanuit liefde voor elektronische dancemuziek. Daarnaast nodigt Leietheater de Spaans-Brusselse choreograaf Albert Quesada uit voor het duet ‘OneTwoThreeOneTwo’, dat flamenco dissecteert en de magie ervan blootlegt. Andere voorstellingen voor oktober zijn ‘Zvizdal’ van Berlin, over twee mensen die 27 jaar lang leven in quarantaine in Tsjernobyl, en de familievoorstellingen van BADABOEM met de Deinse drumster Annebelle Dewitte en het Gentse kindertheatergezelschap 4Hoog.”

Het belangrijkste is dat mensen zorgeloos en coronaproof kunnen genieten van cultuur. Mondmaskers zijn verplicht, ook in de zaal, en er worden vier aparte ingangen voorzien. Bovendien plannen we in de foyer ook wachtruimtes voor bezoekers Rutger De Reu

Een grote verandering is dat Leietheater niet met een jaarprogramma werkt, maar wel met maandelijkse programma’s. “Een bewuste keuze, die ons het voordeel geeft om flexibel te werken”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “We passen ons constant aan aan de nieuwe regels, bekijken welke theaterstukken daarin passen en creëren een veilig, maar aangenaam kader voor onze bezoekers. De ticketverkoop wordt per maand gelanceerd, zodat Leietheater kort op de bal kan inspelen op de veiligheidsmaatregelen die dan van kracht zullen zijn. Zo kan het publiek vanaf vrijdag 11 september 12 uur tickets kopen voor de voorstellingen die plaatsvinden in oktober. De capaciteit van de zaal wordt gehalveerd tot 200 zitjes. Deze werden verdeeld in bubbels van 1, 2, 3 of 4 personen. Het belangrijkste is dat mensen zorgeloos en coronaproof kunnen genieten van cultuur. Mondmaskers zijn verplicht, ook in de zaal, en er worden vier aparte ingangen voorzien. Bovendien plannen we in de foyer ook wachtruimtes voor bezoekers. Pas wanneer de bubbel compleet is, worden bezoekers door vrijwilligers naar hun plaats in de zaal begeleid.”

Belangrijk om te weten is dat alle reeds aangekochte filmabonnementen en cadeaubonnen met een half jaar worden verlengd. Meer info via www.leietheater.be.