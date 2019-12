Leietheater lanceert cadeaubonnen Anthony Statius

11 december 2019

16u03 3 Deinze CC Leietheater in Deinze lanceert haar eigen cadeaubonnen. Zowel online als aan de balie kan je er kopen van 5 tot 500 euro.

Nog op zoek naar een passend cadeau voor onder de kerstboom? Zoek niet langer, want CC Leietheater verkoopt sinds kort cadeaubonnen waarmee je je familie en vrienden kan trakteren op een gezellige culturele avond.

“Net voor Kerst zoekt iedereen wel een geschikt cadeautje voor zijn geliefden. Wij bieden zowel voor jong als oud de mogelijkheid om te genieten van films, familievoorstellingen, theaterstukken, comedy en dans”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “De cadeaubonnen kan je inruilen voor theaterkaarten naar keuze en het resterende bedrag kan nadien worden gebruikt.”

In Leietheater kan je ook terecht voor een filmkaart ter waarde van 50 euro, waarmee je acht filmvoorstellingen kan bijwonen. De code die je krijgt is geldig voor acht tickets en dit kan voor één film of meerdere films gebruikt worden.” Meer info op www.leietheater.be of aan de balie van CC Leietheater.