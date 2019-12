Leietheater en Doekeewa organiseren twee vrolijke vrijdagen in kerstvakantie Anthony Statius

18 december 2019

08u37 0 Deinze Verveling zit er niet in tijdens de kerstvakantie. Stedelijke speelpleinwerking Doekeewa en CC Leietheater organiseren immers twee vrolijke vrijdagen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Zo staan een bioscoopbezoek, schaatsen en knutselen op het programma.

Op vrijdag 27 december trekt Doekeewa met de 4- tot 8- jarigen naar Leietheater om er in de cinemazaal naar ‘Minuscule 2: het tropisch avontuur’ te kijken. Na afloop van de film keert de groep terug naar de Doekeewa- lokalen in Brielpunt. Daar vinden nog enkele leuke workshops plaats in het thema van de film. De 9- tot 12- jarigen gaan naar het Sint-Poppoplein om er zich uit te leven op de schaatspiste. Daarna kunnen ze zich opwarmen en ontspannen bij een drankje en een hapje.

Op vrijdag 3 januari worden de rollen enigszins omgedraaid. De groep 4- tot 8- jarigen gaat dan de creatieve actieve toer op en werkt onder begeleiding van Doekeewa-animatoren aan winterse werkjes. De 9- tot 12- jarigen gaan op 3 januari naar Leietheater om er de Vlaamse film Binti te bekijken. Na de film keren de kinderen terug naar Brielpunt waar zij tijdens een workshop zullen geïntroduceerd worden in Tangle-tekenen.

Deelnemen kost 10 euro en inschrijven kan via www.deinze.be.