Leietheater betrekt Syrische vluchtelingen bij controversiële voorstelling Anthony Statius

10 december 2019

12u47 3 Deinze Enkele voormalige Syrische oorlogsvluchtelingen die nu in Deinze wonen, staan vrijdag op het podium van Leietheater. Ze worden betrokken bij All Inclusive, een controversiële voorstelling over oorlogsgeweld van Julian Hetzel.

In zijn jongste voorstelling All Inclusive onderzoekt theatermaker Julian Hetzel de esthetisering van geweld en de explosieve kracht van oorlogsbeelden. Vertrekkende vanuit het principe van ‘creatie door destructie’ importeerde hij enkele kilo’s oorlogspuin uit Syrië. De brokstukken transformeerde hij in Europa tot kunst. Vorig jaar presenteerde hij All Inclusive op de theaterbiënnale van Venetië en de voorstelling werd ook geselecteerd door Theaterfestival Vlaanderen en Nederland en kreeg lovende kritieken. Vanaf volgende week zal een van zijn kunstwerken te zien zijn in Leietheater in Deinze en het theater betrekt ook enkele voormalige oorlogsvluchtelingen die momenteel in Deinze wonen.

Leed en pijn tonen

“Julian Hetzel wil via zijn kunstwerken het leed en de pijn van de Syrische bevolking tonen”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “Ook Leietheater vindt het belangrijk deze bewustwording te creëren bij haar bezoekers. In All Inclusive worden nietsvermoedende bezoekers door een pop-upexpositie geleid waar realiteit met verbeelding wordt verbonden. Tijdens de voorstelling geeft een gids uitleg over de kunstwerken en hengelt ze voortdurend naar de mening van de aanwezigen over de kunstwerken.”

‘All Inclusive’ is te zien op vrijdag 13 december om 20 uur in Leietheater. Tickets kosten 16 euro (8 euro voor -26-jarigen) en kunnen besteld worden via www.leietheater.be/tickets.