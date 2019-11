Leiespiegel en Leietheater kleuren oranje tegen geweld tegen vrouwen Anthony Statius

28 november 2019

08u37 0 Deinze Dienstencentrum Leiespiegel en cultuurcentrum Leietheater baden sinds woensdagavond in een oranje licht. De stad steunt hiermee de oproep ‘orange your city, orange the world’ van vrouwenvereniging Zonta International om op te komen tegen geweld tegen vrouwen.

Stad Deinze doet voor de eerste keer mee aan de oproep ‘orange your city, orange the world’ van vrouwenvereniging Zonta International. Deze vereniging roept op om gebouwen, monumenten en plaatsen oranje te kleuren om op te komen tegen geweld tegen vrouwen. Dienstencentrum Leiespiegel en cultuurcentrum Leietheater worden oranje verlicht tot de symbolische datum van 10 december, de dag van de rechten van de mens.

De sensibiliseringscampagne met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes, is een initiatief van de Verenigde Naties die in 1991 de ’16 days of Activism Against Gender-Based Violence’ lanceerden.