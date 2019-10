Leierock komt terug in het tweevoud: fuif voor volwassenen en festival voor kinderen Anthony Statius

17u20 0 Deinze Leierock komt terug naar Machelen-dorp. Na het succes van het kinderfestival Leierock4Kids in juni, hebben de organisatoren beslist om er een vervolg aan te breien. Op 20 juni 2020 is er de fuif Leierock voor volwassenen en op 26 juni 2021 is er de tweede editie van Leierock4Kids.

Met 1.600 bezoekers was de eerste editie van Leierock4Kids op zaterdag 22 juni een groot succes. Aanvankelijk waren de winnaars van het Zultse burgerbudget van plan om het bij een eenmalig evenement te houden, maar organisator Julie De Mulder en haar team hebben ondertussen een datum geprikt voor een tweede editie: zaterdag 26 juni 2021.

“We laten een jaartje tussen omdat er toch heel wat tijd kruipt in het organiseren van het festival”, zegt Julie. “We willen graag de tijd nemen om goeie namen te zoeken voor op de affiche. We beschikken deze keer ook niet over het burgerbudget van 10.000 euro. Maar ook volgend jaar organiseren we iets onder de naam Leierock. Op zaterdag 20 juni 2020 is er een fuif voor volwassenen en dit zal ook plaatsvinden op de weide recht tegenover de Chirolokalen in de Leihoekstraat in Machelen. Dat zijn alvast twee data om in de agenda te zetten, meer info volgt later.”