Leiepoort-scholen werken samen aan musical Anthony Statius

05 juni 2019

08u46 0 Deinze De drie Leiepoort-campussen van Deinze werken samen aan een musical. De campus Sint-Theresia stond vorig jaar met Hairspray - ondertussen al de vijfde musical - op de planken en voor de nieuwe productie worden ook de scholen Sint-Hendrik en Sint-Vincentius betrokken. Deze week werden de koppen voor het eerst bij elkaar gestoken, de musical zal pas in april-mei 2021 te zien zijn.

“De raad van bestuur van Leiepoort Deinze wil de verschillende campussen graag eens samenbrengen in een creatief project”, zegt Han Steyaert van Leiepoort campus Sint-Theresia. “De leerlingen en personeelsleden van de drie scholen krijgen de kans om te proeven van alle musicaltechnieken zoals zang, toneel en dans en daarnaast leren ze ook andere leerlingen en collega’s kennen. Het grootste voordeel is dat alle leerlingen en personeelsleden van Leiepoort Deinze vrijwillig kunnen deelnemen aan dit project. Daarnaast is de draaglast van dit project meer verdeeld omdat er veel meer collega’s hun schouders onder zetten. Als we al onze talenten samen leggen, komen we gegarandeerd tot een goed resultaat.”

Deen werkgroep van een dertigtal leerkrachten en personeelsleden kwam deze week voor het eerst samen. Maar voor concrete plannen is het nog te vroeg. “Voorlopig hebben we nog geen titels wat musicals betreft”, aldus Han Steyaert. “De rechten voor de Broadway-musicals kunnen we pas één jaar voor de speeldata bekomen. We zitten voorlopig in een verkenningsfase en we dromen van een unieke productie. De eerste musical plannen we in de periode van april-mei 2021. We zoeken ook nog een geschikte locatie. Het nieuwe Leietheater of zaal Palace, het zijn allemaal mogelijkheden.”