Leieparel start schooljaar met twee leerlingencoaches Anthony Statius

30 augustus 2020

16u30 0 Deinze In basisschool Leieparel in Deinze schakelt men vanaf dinsdag 1 september twee leerlingencoaches in. Deze leerkrachten worden ingezet om de door de lockdown opgelopen leerachterstand weg te werken.

Alle Deinse scholen bereiden zich voor op de start van het nieuwe schooljaar. Ook directeur Franky De Graeve en de leerkrachten van basisschool Leieparel in de Kaaistraat staan paraat om de kleuters en lagereschoolkinderen te ontvangen.

“Voor ons is het welzijn van de kinderen het belangrijkste aspect bij de opstart van het nieuwe jaar”, zegt Franky De Graeve. “Door de lockdown hebben sommige leerlingen aanzienlijke leerachterstand opgelopen en de eerste weken moeten we die kloof zoveel mogelijk proberen te overbruggen. Daarom schakelen we twee leerlingencoaches in. Dit zijn niet-klasgebonden leerkrachten die in alle klassen kunnen ingezet worden. De hoofdtaak van deze leerlingencoaches is om de leerachterstand weg te werken en dit kan door in de klas zelf leerlingen individueel te begeleiden of door enkele leerlingen in een apart groepje extra uitleg of extra oefeningen te geven.”

Naast welzijn is ook veiligheid een belangrijk aandachtspunt in Leieparel. “De leerlingen moeten geen mondmaskers dragen, maar de leerkrachten moeten dat wel doen als ze op minder dan anderhalve meter afstand komen. Verder is vooral handhygiëne belangrijk. De handen moeten ontsmet worden bij het betreden en het verlaten van de school en nog eens bij het betreden en verlaten van het klaslokaal. Voor de ouders die hun kindjes komen ophalen werken we met een circulatieplan. We blijven waakzaam voor het coronavirus, maar we proberen wel zoveel mogelijk de normale werking van onze school te hervatten.”