Leieparel krijgt Vlaamse subsidie voor nieuwe kleuterklassen Anthony Statius

08 november 2019

18u32 0 Deinze Vrije Basisschool Leieparel in Deinze krijgt een subsidie van 356.147 euro van de Vlaamse regering. Dit bedrag zal volgend jaar aangewend worden voor het inrichten van twee nieuwe kleuterklassen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft in de maand oktober 9,5 miljoen euro toegekend aan scholenbrouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Een van de scholen die een subsidie krijgt voor bouw- en renovatiewerken is VBS Leieparel in de Kaaistraat in Deinze.

“In het gebouw van de huidige leraarskamer komen er twee nieuwe kleuterklassen en sanitair, een inloopdouche voor de peuters en glazen deuren die uitkijken op de speeltuin”, zegt directeur Franky De Graeve. “Daarnaast worden de daken van hetzelfde gebouw hersteld en er komt een nieuwe inkomhal. Dit bouwproject is een van de zovele sinds de vzw Katholieke Scholen Regio Deinze het gebouwencomplex van de Zusters Maricolen in 2009 in erfpacht kreeg. Zo werd de turnzaal vernieuwd, er werd een nieuwe vergaderzaal en computerlokaal ingericht en er kwamen twee nieuwe klaslokalen met interactieve borden.”

“Zo probeert Leieparel in te spelen op de noden van de school, de kinderen en de maatschappij”, vervolgt De Graeve. “Naast de slaapklas die twee jaar geleden werd ingericht en de buitenklas die vorig jaar vorm kreeg door het aanleggen van een moestuin en het planten en zaaien van groenten en fruit. Ook dit project wordt zeker de moeite waard.”