Leieparel is winnaar van de Grote Voorleesdag: “Leerlingen lezen elke dag minstens een kwartier” Anthony Statius

09 januari 2020

12u08 0 Deinze De vrije basisschool Leieparel in Deinze doet haar leerlingen meer lezen en dit werpt zijn vruchten af. De school nam in november voor het eerst deel aan de Grote Voorleesdag van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV) en uit honderden scholen werd de Leieparel als een van de zes winnaars gekozen.

In het kader van de Voorleesweek organiseerde basisschool Leieparel op woensdag 20 november een voorleesmoment in alle klassen. Niet alleen de leerkrachten haalden hun beste vertelkunsten boven, ook heel wat ouders en grootouders maakten een half uur vrij om te komen voorlezen aan de 306 leerlingen. Ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lazen prentenboeken voor in de kleuterklassen en in het eerste en tweede leerjaar.

“Deze voorleesweek past perfect in ons jaarthema Leesplezier vind je hier!”, zegt leerkracht Mia. “Sinds vorig jaar stimuleren wij onze leerlingen extra hard om te lezen. Iedere dag mogen de kindjes een kwartiertje lezen in een boek naar keuze. Ook wanneer we op uitstap gaan, worden de boeken meegebracht. Lezen wordt pas leuk wanneer ze het vaak doen. Het werkt aanstekelijk en we merken dat er ook thuis meer gelezen wordt. Het is de eerste keer dat we deelnamen aan de Grote Voorleesdag en onze overwinning geeft ons een extra boost om zo verder te doen.”

Donderdag kregen de leerkrachten en directeur Franky De Graeve een boekenpakket uit handen van David Vanhee, medewerker van de ouderwerking van VCOV Oost- en West-Vlaanderen.