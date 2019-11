Leie wordt dieper en breder, opmerkingen geven kan nog tot 18 december Anthony Statius

19 november 2019

11u55 1 Deinze De Vlaamse Waterweg wil de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve breder en dieper maken. Vooraleer men kan beginnen aan de werken, wordt een milieueffectenrapport opgemaakt (MER), maar eerst krijgt iedereen de kans om tot 18 december de plannen in te kijken en opmerkingen in te dienen.

In het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert, wordt de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve een meter dieper gemaakten hier en daar verbreed. De oevers en het landschap worden natuurvriendelijker aangelegd, zodat ze een sterkere biotoop worden voor planten en dieren.

Op maandag 18 november is de stad Deinze gestart met een openbare raadpleging omtrent de Leie-aanpassing in Deinze. Want vooraleer De Vlaamse Waterweg met de werken kan beginnen, moet zij een milieueffectenrapport (MER) opmaken. Zo’n rapport bevat de verwachte impact die de aanpassing zal hebben op het milieu en de omgeving. Voorafgaand aan dat MER, stelde de waterwegbeheerder een document op, een zogeheten aanmelding van de MER, en op dat document kan je tijdens de openbare raadpleging opmerkingen indienen.

Iedereen kan bij de dienste omgeving in dienstencentrum Leiespiegel terecht om opmerkingen in te dienen. Je kan de aanmelding ook online raadplegen of je kan je opmerkingen ook rechtstreeks aan de initiatiefnemer bezorgen tot 20 december via bovenschelde@vlaamsewaterweg.be.