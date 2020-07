Lego Master David werkt mee aan fietszoektocht Elfdorpen Anthony Statius

27 juli 2020

12u43 0 Deinze Enkele vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum Elfdorpen organiseert deze zomer een fietszoektocht door Deinze. Als extraatje is er een shiftingsvraag, waarbij David Vanhee, halve finalist van het tv-programma Lego Masters, het stadslogo in Lego bouwde. Wie kan raden hoeveel blokjes dit telt, wint een prijs.

Door de coronamaatregelen werden enkele recreatieve fietstochten van LDC Elfdorpen in Deinze afgelast. Om dit te compenseren organiseert men voor de eerste keer een fietszoektocht, die perfect vanuit de eigen bubbel te maken is. Vrijwilligers Luc Claus, Rik Verfaillie en Patrick Decoster stippelden een parcours van zo’n 35 kilometer lang uit.

“Op het deelnameformulier staan een aantal foto’s van items en plaatsen die te zien zijn tijdens de fietstocht”, klinkt het. “De bedoeling is om de foto’s in de juiste volgorde te plaatsen zoals men ze tegenkomt langs het parcours. Als extraatje is er een shiftingsvraag. Hiervoor konden we rekenen op de hulp van Deinzenaar David Vanhee, die in het voorjaar heeft deelgenomen aan het VTM-programma Lego Masters. David maakte een replica van ons stadslogo, de herkenbare ‘D’ en deelnemers moeten raden hoeveel Legoblokjes hij hiervoor gebruikte. Er zijn 10 cadeaubonnen van 10 euro te winnen.”

Deelnemen is gratis en dit kan nog tot en met eind september. De formulieren en de Legoconstructie staan bij Elfdorpen.