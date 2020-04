Legkippen verdwenen, eigenaars gaan uit van diefstal Wouter Spillebeen Anthony Statius

28 april 2020

14u41 3 Deinze Drie jonge legkippen van Patricia Rotsaert (65) uit de Moerstraat in Vosselare (Deinze) zijn in de nacht van maandag op dinsdag vermoedelijk gestolen. “Het is zo eigenaardig, ik heb geen idee waarom iemand dit zou doen.”

Dinsdagmorgen heeft Patricia aangifte gedaan bij de politie voor de diefstal van drie kippen. Ze is functioneel beheerder bij dierenasiel Kat op de dool Deinze en hield de kippen in haar tuin. Deze morgen waren de dieren nergens te bespeuren. “Het lijkt voor sommigen misschien onbenullig, maar ik vind het toch bijzonder en vreemd. De kippen zijn waarschijnlijk meegenomen.”

Nooit meegemaakt

Patricia vermoedt dat iemand de kippen afgelopen nacht stal. “Als een vos of een ander wild dier was binnengeslopen, dan zouden we bloedsporen zien, maar die zijn er niet. De enige sporen zijn een paar sigarettenpeuken en een leeg drankblikje van Nalu aan de oprit, waar ook een paar witte pluimen liggen. Op basis daarvan kunnen we alleen veronderstellen dat ze gestolen zijn”, zegt ze. De kippen zaten vannacht opgehokt, maar niet achter slot en grendel.

“Ik heb geen flauw idee waarom iemand die kippen zou komen halen”, gaat ze verder. “Het zijn jonge, goede legkippen. Wil iemand ze verkopen? Of ze houden voor eigen gebruik of om te slachten? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Wie meer weet over de diefstal, kan contact opnemen met de lokale politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem.