Legea is nieuwe kledijsponsor van KMSK Deinze Anthony Statius

03 juli 2020

De voetbalclub KMSK Deinze gat in zeer met een nieuwe sponsor. Weldra pronken de spelers in de nieuwe shirts van het Italiaanse merk Legea.

Legea neem de plaats in van Adidas, dat vroeger de kledij van KMSK Deinze sponsorde.

“De samenwerking met Legea kadert in de verdere professionalisering want zowel de jeugd als de eerste ploeg”, zegt communicatieverantwoordelijke Peter De Maertelaere. “Alle spelers zullen uniform gekleed worden door Legea. Het merk staat voor Italiaanse kwaliteit en in de Italiaanse competitie, de Serie A, is Legea de officiële uitrusting van de scheidsrechters.”

“Legea gelooft volledig in het project #DeinzeGoesPRO. Samen willen KMSK Deinze en Legea zich profileren als een ambitieuze ploeg met toekomst. Het contract werd bezegeld op woensdag 1 juli en het loopt voor vier jaar”, aldus De Maertelaere.