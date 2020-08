Leernsesteenweg een jaar lang onderbroken door werken Anthony Statius

12 augustus 2020

14u48 22 Deinze De geplande wegenwerken op de Leernsesteenweg (N466) in Sint-Martens-Leerne (Deinze) starten op maandag 24 augustus. Het deel tussen de Kiekendreef en de rotonde aan de kerk wordt heraangelegd en er komen afgescheiden fietspaden. Deze werken zullen een jaar duren.

De aangekondigde werken op de gewestweg tussen Deinze en Drongen gaan binnenkort van start. Vanaf maandag 24 augustus wordt de weg afgesloten voor al het verkeer. Het project is een samenwerking tussen de stad Deinze, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Afgescheiden fietspaden

“De Leernstesteenweg tussen de rotonde in Sint-Martens-Leerne en de Kiekendreef wordt volledig opgebroken en heraangelegd”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Tegelijkertijd wordt de riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater. Bij de heraanleg worden veilige, volledig van de rijweg gescheiden fietspaden voorzien. Ter hoogte van basisschool LEERNEst komt er een ventweg zodat de ouders via kiss-and-ride hun kinderen veilig kunnen afzetten en ophalen aan de school. Ook de bushaltes worden heraangelegd met aangepaste perrons, een bushokje, vuilnisbakken en fietsbeugels.”

Heel wat bezwaren

Vorig jaar uitten de school en enkele buurtbewoners nog hun ongenoegen over het verdwijnen van heel wat parkeerplaatsen langs de N466. “Tijdens het openbaar onderzoek zijn er inderdaad heel wat bezwaren gekomen”, zegt de schepen. “De plannen werden ondertussen aangepast zodat er toch nog genoeg parkeerplaatsen overblijven.”

De aannemer start in het deel tussen de Kiekendreef en de Molenhuisstraat. Deze fase zal ongeveer tot eind januari duren. Aansluitend wordt het stuk tussen de Molenhuissstraat en de rotonde aangepakt. Vanaf maandag 24 augustus is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de N466. Er is een omleiding voorzien via de N437 (Pontstraat in Deurle) en de N43 (Gentsesteenweg). Er wordt ook een omleiding voorzien voor plaatselijk verkeer.