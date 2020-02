Leerlingenraad VTI steunt Ten Dries Anthony Statius

19 februari 2020

12u24 0 Deinze De leerlingenraad van VTI Deinze heeft in het kader van de Warmste Week 950 euro ingezameld ten voordele van MFC Ten Dries, het centrum voor mensen met een beperking uit Landegem. De leerlingen kwamen hun cheque woensdag overhandigen.

Ieder jaar organiseert de leerlingenraad van VTI Deinze enkele acties ten voordele van het goede doel. Dit jaar werden er koffiekoeken verkocht tijdens de speeltijd en tijdens het oudercontact in december werd er koffie en taart verkocht. Tenslotte verzamelden de leerlingen ook roste eurocenten.

Na een eerder bezoek aan de Warmste Week in Kortrijk werd het initiatief afgesloten met de overhandiging van de cheque van 950 euro en een rondleiding. Voorzitters Sammy de Greve en Luca Gryson: “Solidariteit is belangrijk voor ons. Daarom doen we elk jaar een actie en alle leerlingen mochten mee beslissen over het goede doel dat we zouden steunen. De keuze viel op Ten Dries. omdat Mathieu, één van de leerlingen van Ten Dries, uitleg geven over zijn school. Hij volgt nu trouwens elke vrijdagnamiddag les bij ons en zo leren we elkaars wereld beter kennen.”