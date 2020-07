Leerlingen VTI zetten nieuwe signalisatieborden aan industriezones Rond de Watertoren Anthony Statius

07 juli 2020

16u07 0 Deinze Verdwalen in de industriezones rond de watertoren in Petegem (Deinze) is vanaf nu uit den boze. In opdracht van de bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren plaatsten de leerlingen van VTI Deinze nieuwe signalisatieborden aan de Industrielaan, De Tonne en de Europalaan. Door het gebruik van verwisselbare panelen kunnen de borden geactualiseerd worden.

Aan de toegangswegen van de industriezones 4, 5 en 6 in Deinze - dat zijn de terreinen in de buurt van de watertoren in deelgemeente Petegem - staan sinds kort nieuwe signalisatieborden. Deze zijn het resultaat van een samenwerking tussen de bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren, VTI en de stad Deinze.

“Signalisatie in industriezones is belangrijk voor leveranciers, klanten en bezoekers van de bedrijven”, zegt Filip Walraeve, voorzitter van Rond de Watertoren en algemeen directeur van Demival. “De borden bestaan uit twee kaders: één met de plattegrond, de straten per zone in kleur aangeduid en één met de namen van de bedrijven. De borden werden gemaakt door de leerlingen van de derde graad Werktuigmachines van VTI Deinze. De kaders zijn gemaakt van inox en er werd gekozen voor verwisselbare panelen. Zo kunnen we regelmatig de inhoud aanpassen, wanneer er bijvoorbeeld een bedrijf bij komt of van naam verandert.” Sam Heyerick, directeur van VTI Deinze, is tevreden over de samenwerking. “Wij zijn als school graag betrokken bij projecten in deze regio. Deze zichtbare resultaten zorgen voor beroepsfierheid bij de leerlingen.”

De vereniging Rond de Watertoren telt ondertussen zo’n 80 bedrijven. Samen met de vzw Prijkels en de vzw Deinze Noord valt de vereniging onder de koepel Deinze Industrie. Het bestuur bestaande uit Filip Walraeve (Demival), Teun Vanderghote (Progressive) en Mieke De Jans (Besttube) werd onlangs uitgebreid met nieuwe leden Hendrik Vergote (Containers Vindevogel), Hilde Tack (Chicken Masters), Kurt Van Keirsbulck (Deuren KVK) en Kevin Allison (Liebaert). Op 2 oktober is er de eerste Rond de Watertoren Academy, dat zijn infomomenten rond actuele bedrijfsthema’s. Meer info via www.ronddewatertoren.be.