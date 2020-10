Leerlingen verwelkomen opnieuw gasten in restaurant Papeleu Anthony Statius

02 oktober 2020

16u33 0 Deinze Wie graag aanstormend horecatalent wil ontdekken, kan een tafel reserveren in restaurant Papeleu. De leerlingen Restaurant en Keuken/Grootkeuken van Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze zullen iedereen er met open armen ontvangen.

In de keuken van het didactisch restaurant Papeleu leren jongens en meisjes van het derde tot en met het zevende jaar Restaurant en Keuken/Grootkeuken alle technieken om maaltijden te bereiden. Daarnaast leren ze ook hoe ze die maaltijden moeten serveren.

Door het coronavirus was het tijdelijk niet mogelijk om gasten te ontvangen, maar mits het respecteren van de maatregelen kan het nu wel weer. Vrijdag waren de leerlingen druk in de weer met het bereiden van een driegangenmenu met onder andere eend, gegrilde bloemkool, auberginekaviaar en panna cotta als dessert. Voor een menu betaal je 20 euro en op dinsdag is dat 15 euro.

Wie de kook- en serveerkunsten van de leerlingen wil bewonderen kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 12 uur reserveren. Tijdens de stageperiodes is het restaurant gesloten. Reserveren kan via 09/381.51.24. Het restaurant is gelegen op de hoek van de Kaaistraat en de Gentpoortstraat.