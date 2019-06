Leerlingen Sint-Vincentius organiseren Fashion Show Anthony Statius

08u48 0 Deinze De leerlingen van het zesde jaar Mode & Design van Leiepoort campus Sint-Vincentius organiseren op vrijdag 7 juni een modeshow. De studenten stellen er hun afstudeercollectie voor.

De Fashion Show vindt dit jaar plaats in de lokalen aan de Peter Benoitlaan 40 in Deinze. Op het gelijkvloers kan iedereen kennismaken met een tentoonstelling over de inspiratiebronnen en de werken van de leerlingen. Tijdens vier momenten - om 16, 16.30, 19 en 19.30 uur - is er in de glazen foyer op de derde verdieping een défilé, waarop de leerlingen hun creaties showen.

“Het hoogtepunt van elk défilé zijn de mini-collecties van Cato en Laurence, die dit jaar afstuderen in 6 Mode en Design”, zegt Carine Deleersnijder, technisch adviseur-coördinator van Sint-Vincentius. “Cato zocht haar inspiratie bij de edelstenen lapis lazuli, terwijl Laurence helemaal in de ban is van lunatisme. Niet alleen zullen zij hun silhouetten zelf showen met hun mannequins, je kan in de tentoonstelling ook kennis maken met de foto’s die modefotograaf Guido De Muynck uit Poeke maakte. Voor deze professionele reportage trokken zij naar het treinstation en het nieuwe stadhuis van Deinze, wat spectaculaire beelden opleverde. Na afloop van elk toonmoment wordt de bezoeker een gratis drankje aangeboden.”

De toegang tot de Fashion Show is gratis.