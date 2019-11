Leerlingen Sint-Vincentius openen cadeauwinkel Kdoos Anthony Statius

07 november 2019

15u13 0 Deinze Wie op zoek is naar een origineel cadeau kan vanaf vrijdagnamiddag terecht in de pop-upwinkel Kdoos op de Markt van Deinze. De zaakvoerders zijn zes leerlingen van 7 Retailmanagement en Visual Merchandising van Leiepoort campus Sint-Vincentius.

Zoals ieder jaar starten de leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van Leiepoort campus Sint-Vincentius een leeronderneming. Voor het eerst bevindt de pop-upwinkel zich in Markt 100, de opslagplaats van Elektro Mac. Daar openen Guani, Emma, Jana, Louis, Matthias en Loïc vrijdagnamiddag Kdoos.

“De naam Kdoos spreekt voor zich: in onze pop-upwinkel kan je zelf een geschenkdoos samen stellen rondom verschillende thema’s”, vertelt Loïc. “Enkele thema’s zijn ontbijt, Italiaanse keuken, geboorte, voor haar, voor hem of Nieuwjaar. Je bent natuurlijk niet verplicht om een doos te vullen, want je kan ook alle artikelen per stuk aankopen. Naast hapjes en drankjes bieden we ook heel wat andere leuke artikelen aan zoals theelichthouders, geurstokjes, verzorgingsproducten en kinderartikelen; ideaal om als geschenk te geven maar zeker ook om zelf van te genieten.”

Kdoos is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10 tot 18 uur en dit nog tot 31 januari.