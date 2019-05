Leerlingen Sint-Theresia nemen rusthuis Sint-Vincentius over Anthony Statius

21 mei 2019

14u30 40 Deinze De bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze worden deze week verzorgd door de jeugd. Dertien leerlingen van het zevende jaar thuis-en bejaardenzorg van Leiepoort campus Sint-Theresia nemen er tot en met vrijdag drie afdelingen over. “Het is leuk, maar wel druk”, klinkt het bij de jongeren.

Naar aanleiding van hun geïntegreerde proef draaien de leerlingen van het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg een weekje mee in het werkveld. Dit jaar mogen de leerlingen ervaring opdoen in het rusthuis Sint-Vincentius.

“We zijn verantwoordelijk voor drie afdelingen, goed voor zo’n honderd bewoners”, zeggen Leena, Jolien, Febe en Maxim. “We nemen alle verzorgende en huishoudelijke taken over zoals helpen bij het eten en naar het toilet gaan en de bewoners ‘s avonds in bed steken. We doen zowel de vroege shift om 6.15 uur als de late die begint om 13.45 uur. Het is leuk werk, maar het kan wel druk worden. We weten wat gedaan.”

Bij het woon- en zorgcentrum zijn de reacties positief. “Ze doen goed hun best en wie weet kunnen hier enkele leerlingen na hun studies aan de slag. Door de recente uitbreidingen komen er vijf vacatures voor verplegend personeel bij”, zegt directeur Ludo Timmermans.