Leerlingen Sint-Hendrik relaxen met digitale lessen mindfulness Anthony Statius

04 mei 2020

11u41 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze organiseert tijdens de lockdown lessen mindfulness op afstand. “Ideale manier om in deze onzekere tijden te ontspannen", zegtdirecteur John Caron.

In het kader van leren leren organiseert men op Leiepoort campus Sint-Hendrik sedert een aantal jaren sessies mindfulness op school. De school werkt hiervoor samen met Itam, het Institute for training of attention and mindfulness.

“Met deze sessies streven we twee doelen na: leren loslaten en leren focussen”, legt directeur John Caron uit. “Beiden zijn belangrijke denkprocessen in het aanpakken van leertaken. In deze onzekere tijden kan het voor onze leerlingen deugd doen om verveling, stress en piekeren los te laten met een ontspannende bodyscan. En we kunnen dat samen doen, digitaal, elk vanuit zijn eigen plekje. De leerlingen nemen deel aan de digitale lesgroep ‘Mindfulness’ met een bepaalde lesgroepcode op Google Classroom. Ze installeren zich op een rustig plekje op de grond met de computer, tablet of smartphone. Jean-Paul Derveaux, de trainer van Itam, begeleidt de leerlingen en leerkrachten in de oefeningen. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de emotieregulatie van onze leerlingen.”