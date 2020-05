Leerlingen Sint-Hendrik krijgen met week vertraging terug les op school Anthony Statius

25 mei 2020

De leerlingen van basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) kregen vandaag terug les op school. Nadat een kleuter in de noodopvang positief testte op het coronavirus, werd uit veiligheidsoverwegingen besloten om de heropstart van het contactonderwijs met een week uit te stellen. "Zo goed als alle leerlingen die les krijgen zijn aanwezig", zegt directrice Veronique Mesure.

Basisschool Sint-Hendrik in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie mocht maandagvoormiddag na een week uitstel de schoolpoort opnieuw openen voor contactonderwijs. Normaal gezien zou dit voor de eerste-, tweede- en zesdejaars op maandag 18 mei al gebeurd zijn, maar door een besmetting in de noodopvang, werd dit uitgesteld.

Directrice Veronique Mesure vatte maandagochtend post aan de schoolpoort, waar grote letters op de grond de kinderen richting noodopvang of richting de klas leiden. “Voor ze de school betreden moeten alle kinderen hun handen ontsmetten en daarna mogen ze in verschillende afgebakende zones op de speelplaats wachten op het belsignaal. De zesdejaars werden om 8.10 uur verwacht, de tweedejaars om 8.20 uur en de eerstejaars om 8.30 uur; zo vermijden we dat iedereen tegelijk toekomt. Deze maatregelen waren ook al voorzien, voor er sprake was van een besmetting. We hebben geregeld contact met de ouders van de besmette kleuter en gelukkig stelt het kindje het goed. Behalve een koortsverhoging waren er geen symptomen. Bij de kleuters en leerkrachten die in dezelfde bubbel van het kindje zaten, werden geen besmettingen vastgesteld.”

“Volgende week zal alles al weer veranderen, want de regering zet het licht op groen om ook het contactonderwijs voor de derde-,vierde-en vijfdejaars en de kleuters terug op te starten”, vervolgt de directrice. “Aangezien er te weinig plaats is om de afstandsregels te respecteren, zullen de leerlingen afwisselend naar school komen. Na schooltijd hebben we hierover een vergadering gepland met het volledige schoolteam.”