Leerlingen Sint-Hendrik delen snoep en boetes uit Anthony Statius

18 september 2019

09u10 2 Deinze De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool Sint-Hendrik in Petegem-aan-de-Leie hebben woensdagochtend actie gevoerd aan de schoolpoort. Wie juist parkeerde of met de fiets kwam kreeg een snoepje, wie fout parkeerde, kreeg een boete.

In het kader van de Week van de Mobiliteit organiseerden de ouderraad en de leerlingen van het derde leerjaar van basisschool Sint-Hendrik een verkeersactie aan hun school. Gehuld in fluohesjes en gewapend met manden vol snoep en zelfgemaakte boetes gingen ze bij de toekomende ouders, die hun kroost kwamen afzetten.

“Er zijn veel ouders die haastig hun auto parkeren op de grasberm recht tegenover de schoolpoort”, zeggen juffen Sharon Vanderheyden en Ilse Vanhautte, leerkrachten van het derde leerjaar. “Dit terwijl er genoeg parkeerplaatsen zijn in deze straat. Daarom hebben we zelf verkeersborden geplaatst en om onze actie kracht bij te zetten werden ouders die juist parkeerden beloond met snoep. Ook wie met de fiets kwam, kreeg een snoepje. De foutparkeerders kregen een fictieve boete, in de hoop dat ze de volgende keer wel een parkeerplaats zoeken. Want als iedereen overal zomaar parkeert, zorgt dit voor onveilige situaties.”