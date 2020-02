Leerlingen nodigen senioren uit op eerste praatcafé ‘Plus’: “Een kopje koffie en een babbel, meer moet dat soms niet zijn” Anthony Statius

27 februari 2020

12u25 0 Deinze De leerlingen van het GO! Erasmusatheneum Deinze nodigen iedereen uit op de eerste editie van het praatcafé ‘Plus’. “Senioren, maar ook jonge mensen, die zich eenzaam voelen of die zin hebben in een leuke namiddag, zijn welkom in Jeugdhuis Brieljant voor een babbel of een leuke activiteit”, klinkt het.

Senioren en jongeren die elkaar vrijwillig ontmoeten in het jeugdhuis? In Deinze is het mogelijk tijdens Plus, een praatcafé georganiseerd door de leerlingen van het GO! Erasmusatheneum.

“Het idee ontstond nadat we de Canvas-reportage ‘Eenzaam: 65+’ van Xavier Taveirne in de klas hadden gezien”, vertelt Rhune Heyerick (17), die samen met haar klasgenoten van het vijfde jaar humane wetenschappen, waaronder Lisa De Wachter (16), Guillaume Morabé (17) en Inaya Mesaudi (16), en leerkracht gedragswetenschappen Lien Booghs, het project organiseert. “Velen onder ons waren enorm aangegrepen door de schrijnende taferelen. Zo was er een vrouw die haar eigen begrafenis aan het regelen was, omdat ze niemand had. Of een andere vrouw die elke dag naast mensen op de bus ging zitten, zodat ze iemand had om tegen te praten. Vanuit de school wilden we graag iets organiseren om de vereenzaming in de samenleving tegen te gaan.” Inaya vult aan: “Ook in onze omgeving zijn er mensen die nood hebben aan meer sociaal contact en voor hen organiseren we een praatcafé op woensdag 11 maart. We mikken in de eerste plaats op senioren, maar eigenlijk zijn alle leeftijden welkom. Het zou mooi zijn mocht er een mix van jong en oud samenkomen om elkaar te ontmoeten.”

Het GO! Erasmusatheneum trok het project open naar de volledige school en leerlingen uit alle richtingen en leerjaren kunnen zich engageren. Ondertussen zijn er al zo’n twintig leerlingen die meedoen. Zo sprongen ook de tweelingzussen Amira en Zineb Smahi (15) en hun klasgenote Lena Van Welden (13) uit het tweede jaar voeding/verzorging op de kar. “We willen graag oudere mensen leren kennen, want met ons grootouders hebben nooit veel contact gehad”, zegt Samira. “Wij ontvangen hen voor een gratis kopje koffie of thee en een gebakje. Daarnaast staan er nog enkele activiteiten op het programma zoals een sessie mindfulness.”

“De toegang is gratis en alles is vrijblijvend”, zegt Lisa. “We doen dit onder de slogan ‘Ont-moeten en verbinden’, dus niks moet. Ons enige doel is mensen een fijne namiddag bezorgen en een maatschappelijke meerwaarde vormen, vandaar de naam ‘Plus’. We hebben besloten dit zo laagdrempelig mogelijk te maken. Iedereen is welkom en geïnteresseerden mogen gerust een familielid of iemand anders meebrengen als zij dat willen.”

Leerkracht Lien Booghs is opgetogen over het enthousiasme de jeugd. “Het is mooi om te zien dat leerlingen uit verschillende klassen samenwerken. Als locatie hebben we gekozen voor het jeugdhuis Brieljant. Het is centraal gelegen in Deinze, het is toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn en het kan voor onze scholieren ook een eerste kennismaking zijn met het jeugdhuis. Naast de leerlingen worden ouders en opvoeders van onze leerlingen betrokken en ook heel wat leerkrachten uit ons team hebben hun schouders onder dit initiatief gezet. Al deze helpende handen geloven er sterk in dat het samenbrengen van mensen en van verschillende generaties kan leiden tot de start van een mooi verhaal. We hopen dat we genoeg mensen kunnen bereiken. Indien we een dertigtal bezoekers hebben, dan mogen we van een succes spreken en dan volgt er zeker een volgende editie”, besluit Lien Booghs.

De deuren van praatcafé Plus in JH Brieljant zijn op 11 maart doorlopend open tussen 14 en 17 uur. Meer info via de Facebookpagina.