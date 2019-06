Leerlingen Leieparel wuiven juf Ginette uit Anthony Statius

27 juni 2019

09u53 0 Deinze De leerlingen van Vrije Basisschool Leieparel hebben donderdag afscheid genomen van kleuterjuf Ginette Van der Plaetsen. De juf werd thuis opgehaald met een speciale fiets en op de speelplaats kreeg ze een erehaag en applaus van de kindjes.

“Gedrevenheid en doorzettingsvermogen.” Met deze woorden omschrijft directeur Franky De Graeve kleuterjuf Ginette Van der Plaetsen, die op pensioen gaat. Ginette trad voor het eerst in dienst in 1978 en werd vastbenoemd in 1986. Sinds 1997 gaf ze les op VBS Leieparel in de Kaaistraat.

“Ginette kwam iedere dag met de fiets naar school en ze was altijd de laatste die de schoolpoort achter haar toetrok”, zegt De Graeve. “Ooit kwam ze met haar voet in de plaaster met de fiets naar school, die werkijver typeert haar. We zullen haar allemaal missen.”

Na de erehaag gaven de kinderen optredens in de nieuwe polyvalente zaal en ‘s middags werd er een reuzenpicknick georganiseerd.