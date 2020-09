Leerlingen Leieparel maken kennis met Warme William: “Welzijn staat centraal” Anthony Statius

01 september 2020

10u48 2 Deinze De leerlingen van basisschool Leieparel in Deinze maakten op hun eerste schooldag kennis met Warme William. Deze blauwe beer reist van school naar school om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. “De campagne sluit perfect aan bij ons jaarthema ‘Fit in je hoofd, lekker in je vel’”, zegt directeur Franky De Graeve.

In het najaar van 2019 werd de campagne ‘Warme stad’ met de mascotte Warme William in Deinze gelanceerd. De beer op het bankje wordt in alle scholen ingezet om leerlingen aan te sporen om meer over hun gevoelens te praten. Het coronavirus zette de rondreis van de blauwe beer on hold, maar dinsdagochtend dook hij op op de speelplaats van basisschool Leieparel, waar hij al snel de nieuwsgierigheid van de scholieren opwekte.

“De campagne van Warme William sluit aan bij onze werking rond welzijn”, zegt directeur Franky De Graeve. “Leerlingen die goed in hun vel zitten, komen graag naar school, hebben veel vrienden en doen hun best. Dit jaar zal het welzijn nog meer een aandachtspunt zijn, want de coronacrisis heeft ook sociaal en emotioneel wonden geslagen. Als school willen wij een luisterend oor bieden bieden aan kinderen die hun gevoelens kwijt willen. We willen ook dat alle onze leerlingen zelf een beetje Warme William worden, zodat ze een luisterend oor kunnen bieden aan hun medeleerlingen.”

Warme William blijft een aantal weken aanwezig in Leieparel. Dinsdagochtend kwamen schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V), schepen van Gezondheidsbeleid Filip Vervaeke (Open Deinze) en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) de mascotte officieel overhandigen.