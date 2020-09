Leerlingen De Veerboot maken kennis tijdens spelletjesnamiddag Anthony Statius

04 september 2020

17u54 1 Deinze In de school BuBaO De Veerboot in Astene hebben de leerlingen vrijdag kennisgemaakt tijdens een spelletjesnamiddag. Een leuke afsluiter van de eerste schoolweek op de school voor buitengewoon basisonderwijs .

“De eerste vrijdagmiddag van het nieuwe schooljaar hebben we op onze buitengewone school een spelletjesnamiddag voorzien waarbij we per klas elkaar, de juf of meester en de school beter leren kennen”, zegt juf Evi Vlaemynck. “Zo proberen we ook de overgang van de vakantie naar de school wat te verzachten. Onze turnmeesters Dries en Richard hebben deze namiddag georganiseerd door verschillende opdrachten te plannen, die elke klasgroep tot een goed einde moet brengen. Dit jaar hebben we er een extra spelelement aan toegevoegd door na iedere activiteit zo goed mogelijk onze handen te wassen. Volgende week vrijdag hebben we ook een sportdag op het terrein van Teamadventure in de Brielmeersen en op vrijdag 18 september is het in alle scholen Strapdag. Aangezien negentig procent van onze kinderen met de bus naar school komt, worden als alternatief ieder jaar wandelroutes uitgestippeld en gaan we per klas op stap. Afhankelijk van de leeftijd wandelen we een aantal kilometers om zo toch onze leerlingen te laten deelnemen aan de Strapdag.”