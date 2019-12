Leerlingen De Kleurenplaneet lopen voor het goede doel Anthony Statius

19 december 2019

17u07 1 Deinze Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze heeft donderdagmiddag een sponsorloop georganiseerd voor het goede doel. De leerlingen mochten rondjes lopen door de schoolgebouwen en de opbrengst gaat naar Acres of Hope Belgium.

Wat doe je als het buiten koud is? Je warm lopen, natuurlijk. Met dat idee in het achterhoofd organiseerden de leerkrachten en directieleden van basisschool De Kleurenplaneet in Deinze voor de eerste keer een sponsorloop. Zo’n 130 leerlingen trokken hun sportschoenen aan voor het goede doel.

“Donderdag stond volledig in het kader van de Warmste Week”, zegt directrice Hilde D’Haeseleer. “We hebben heel wat activiteiten georganiseerd plaats om geld in te zamelen voor Acres of Hope Belgium, dat is een humanitaire organisatie die zich inzet voor mensen in Afrika die het moeilijk hebben. In de namiddag was er de sponsorloop, waarbij kinderen vanaf de derde kleuterklas zich konden laten sponsoren om toertjes te lopen doorheen de schoolgebouwen. Om af te sluiten was er onze jaarlijkse Winterfair met een tweedehandsverkoop, eet- en drankkraampjes, een kerstkoor van lagere schoolkinderen en een kerstkoor van kleuters.”