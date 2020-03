Leerkrachten Sint-Vincentius maken 500 mondmaskers voor rusthuizen Anthony Statius

30 maart 2020

15u31 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze schakelt een versnelling hoger met haar hulpactie aan de zorgsector. Enkele leerkrachten gingen aan de slag om 500 mondmaskers te maken en deze worden verdeeld onder enkele rusthuizen in de streek.

Vorige week startte de modeafdeling van Leiepoort campus Sint-Vincentius al met enkele initiatieven rond het maken van mondmaskers. Er werd een eigen model ontwikkeld en wie dit thuis wil namaken, kan het patroon en de handleiding downloaden op de Facebookpagina van de school. Daarnaast startte Naaicafé Mamoiselle Arrangetout uit Deinze met de hulp van modeleerlinge Cathau Jooris al een aantal producties op.

“Via Nele de Winne, kwam de vraag om niet-medische mondmaskers te maken”, zegt Carine Deleersnijder, technisch adviseur van Sint-Vincentius. “Nele is niet alleen lid van de algemene vergadering van vzw Leiepoort, maar beroepshalve ook werkzaam als diensthoofd bij vzw Curando, die ouderen- en thuiszorg aanbiedt in West-Vlaanderen, onder meer in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem en Sint-Jozef in Ruiselede. Niet-medische mondmaskers kunnen onder andere gebruikt worden door ondersteunend personeel, bewoners op het moment van de verzorging, waardoor de medische exemplaren kunnen voorbehouden worden voor de zorg- en verpleegkundigen. Ons bestaand model werd hiervoor door de modeafdeling technisch verder verfijnd.”

“Vanaf donderdag is de productie van zo’n 500 stuks opgestart”, vervolgt Carine. “De stoffen - een mengeling van polyester en katoen worden industrieel versneden door de firma Elanco uit Aarsele. Sinds vrijdag werken een aantal leerkrachten en medewerkers van Sint-Vincentius thuis en op school om de delen samen te naaien en de elastieken aan te brengen. Omwille van de richtlijnen rond social distancing werkt elk in een apart lokaal. Een eerste levering van 300 stuks is maandag vertrokken naar vzw Curando. Daar zullen de mondmaskers worden uitgeteld, gewassen en steriel verpakt. Vanaf dinsdag zullen zij worden verspreid over de verschillende zorginstellingen.”