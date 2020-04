Leerkrachten Sint-Vincentius houden online klassenraden: “In ons hecht team is overleg belangrijk” Anthony Statius

01 april 2020

12u27 2 Deinze Op Leiepoort campus Sint-Vincentius Deinze organiseren de leerkrachten en directieleden deze week online klassenraden. “Vijf weken niet op school zijn, dat weegt op de leerkrachten. Daarom kan zo’n online vergadering eens deugd doen”, zegt directrice Katia Monteyne.

De week voor de paasvakantie wordt elk jaar ingevuld met klassenraden waarin de punten en de houding van iedere leerling besproken worden. Ook in Leiepoort campus Sint-Vincentius is dit de traditie, maar door de huidige coronacrisis verliepen deze klassenraden anders dan andere jaren.

“Door de huidige situatie kunnen we helaas niet fysiek samenkomen”, zegt directrice Katia Monteyne. “Een optie is om per leerling een Excel-bestand door te sturen en door iedere leerkracht te laten invullen. Maar het kan ook anders. Vorige week deden we een personeelsvergadering online. Alle 75 personeelsleden konden elkaar nog eens zien en er werden enkele mededelingen digitaal overgebracht. Dit ging zeer vlot en dus hebben we beslist om deze week ook de klassenraden via deze virtuele weg te organiseren.”

Zoom

In haar bureau op school krijgt directrice Katia Monteyne alle leerkrachten per klas tegelijk te zien op haar laptop. “Hiervoor gebruiken we het programma Zoom. De leerkrachten krijgen een link doorgestuurd en met deze link geraken zij in een programma waarbij we elkaar zien én waarbij het rapport ook te zien is voor iedereen. Er zijn zeker voordelen aan verbonden: de leerkrachten kunnen onderling niet meer babbelen, de timing wordt meer gerespecteerd en men is meer gefocust. Het doet ook deugd om elkaar nog eens te terug te zien. Met de paasvakantie inbegrepen zitten de leerkrachten vijf weken thuis en dit begint toch wel door te wegen. We vormen een hecht team en zo’n online vergadering is goed voor onze groepsgeest. Morgen (donderdag) krijgen alle leerlingen de resultaten en per klas zal de klassenleraar een online bespreking organiseren, waarbij alle leerlingen uitgenodigd worden.”