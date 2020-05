Leerkrachten Sint-Vincentius delen binnenkort klasvloer met collega’s van de kunstacademie: “Kunstkuur’ voor tweedejaarsstudenten” Vlaamse overheid subsidieert samenwerkingsproject tussen KADE Beeldende Kunsten en Leiepoort campus Sint-Vincentius Anthony Statius

25 mei 2020

15u32 0 Deinze De school Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze start vanaf september met de nieuwe studierichting kunst & creatie. De leerlingen maken gedurende vijf lesuren per week kennis met verschillende kunstvormen en dit zal deels gebeuren in de ateliers van de stedelijke kunstacademie. “Leerkrachten van het regulier onderwijs zullen er samen met collega’s van het kunstonderwijs onder andere de technieken keramiek en grafiek aanleren”, zegt Carine Deleersnijder van Leiepoort campus Sint-Vincentius.

Op 1 september 2020 gaat de vernieuwing van het secundair onderwijs een stap verder. Leerlingen uit het tweede jaar van het regulier secundair onderwijs moeten dan opteren voor een basisoptie. In Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze is één van die nieuwe basisopties ‘kunst & creatie’.

“Kunst & creatie wordt een ontdekkingstocht langs de vele facetten van kunst”, zegt Carine Deleersnijder, technisch adviseur-coördinator bij Leiepoort campus Sint-Vincentius. “Gedurende vijf lesuren per week maken de leerlingen niet alleen kennis met de verschillende kunstexpressies zoals beeld, klank, beweging, media en woord, maar ze gaan ook zelf aan de slag om kunst te creëren. Het is nog niet mogelijk om alle kunstvormen aan te bieden in de lokalen van campus Sint-Vincentius en daarom schakelen we de hulp in van de stedelijke kunstacademie KADE Beeldende Kunsten in de Guido Gezellelaan. We hebben een aanvraag gedaan voor een Kunstkuur-project van de Vlaamse overheid. Dit laat toe dat een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer deelt met zijn of haar collega uit het secundair onderwijs. Zo zullen onze leerkrachten Petra Callewaert en Frone Clauwaert samenwerken met collega’s van de kunstacademie.”

“Van de vijf uren kunst & creatie zullen twee lesuren per week alvast plaatsvinden in onze lokalen”, zegt William Ploegaert, directeur van de kunstacademie. “Onder andere de lessen grafiek en keramiek zullen plaatsvinden in de ateliers in de Guido Gezellelaan, waar men over alle nodige infrastructuur kan beschikken. Wij kunnen plaats bieden aan twee klasgroepen van telkens zo’n twintig leerlingen. Deze samenwerking biedt een mooi alternatief voor het secundair kunstonderwijs. Bovendien zorgt het ervoor dat de lokalen van de kunstacademie ook overdag nuttig kunnen worden gebruikt. Jaarlijks zullen de leerlingen de resultaten aan het grote publiek kunnen tonen.”

Het Kunstkuur-project wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. “Gedurende de drie volgende schooljaren zal de overheid het project steunen door enerzijds de loonkosten van twee lesuren per week en anderzijds een deel van de werkingskosten voor zijn rekening te nemen. Onze school droomt al lang van deze samenwerking en we hopen dat de subsidies na drie jaar worden verlengd. Er is ondertussen al heel wat interesse van leerlingen.”

Meer info kan verkregen worden op de infomomenten van 27 mei, 30 mei en 6 juni of via www.leiepoortdeinze.be/sintvincentius.