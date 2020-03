Leerkrachten en ouders leerlingen leggen zelf groene speelplaats aan van schooltje in Zeveren Anthony Statius

01 maart 2020

10u45 0 Deinze In de Vrije Basisschool van Zeveren weet men van aanpakken. Een team van leerkrachten en ouders startte zaterdag met de aanleg van de nieuwe speelplaats, een zelf ontworpen groen speelparadijs voor de kinderen.

Vakantie of geen vakantie, in Zeveren komt men graag naar school. Zaterdag organiseerden leerkrachten en ouders er een tuinklusdag en dit betekende het officiële startschot van de aanleg van de nieuwe speelplaats.

“In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen zijn wij in het voorjaar van 2019 gestart met een tuinproject”, vertelt juf Karen Billiet. “We hebben zelf een speelplaats ontworpen en de bedoeling is dat we deze ook zelf zullen realiseren. Op de tuinklusdag hebben we plantvakken voorzien aan de ingang van de school en op de speelplaats, zodat de leerlingen na de vakantie zelf kunnen planten. In een latere fase komt er een klimmuur aan de school en deze zomer wordt de tuin achteraan omgevormd tot een avontuurlijk speelparadijs. De bedoeling is dat de kinderen er niet enkel tijdens de speeltijd mogen ravotten, maar dat we ook buiten les kunnen geven. Het leuke aan dit project is dat iedereen er aan meewerkt.”