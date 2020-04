Leerkrachten en leerlingen Sint-Hendrik sporten de wereld rond Anthony Statius

23 april 2020

18u53 0

De sportleerkrachten van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze houden hun leerlingen in beweging, ook in coronatijden. Ze daagden hen uit tot een ‘around the world challenge’ en op drie weken tijd wandelden, fietsten of skeelerden ze 40.000 kilometer bij elkaar.

De vakgroep lichamelijke opvoeding van Leiepoort campus Sint-Hendrik werkte een initiatief uit om in deze coronatijden toch te blijven bewegen, dit in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

“Bij het begin van de quarantaine gingen de leerkrachten op zoek naar een uitdagende manier om hun leerlingen in beweging te houden”, zegt directeur John Caron. “Na een paar experimenten met filmpjes maken, gingen we resoluut voor een “10.000 km challenge”, waarbij je de sport zelf kon kiezen en de kilometers registreren via de sportapp Strava. Een week later bleek dat we heel snel op 20.000 kilometer afstevenden, waardoor de “around the world challenge” in het leven geroepen werd.”

“Met een 500-tal enthousiastelingen stroomden de activiteiten binnen, waardoor we op een relatief korte termijn de wereld rond gingen. Wat gesport werd, deelden we dan via een schermafdruk op de Instagrampagina van onze school en ook werd het aantal kilometers bijgehouden in een rekenblad. Op drie weken tijd liepen, wandelden, fietsten of skeelerden ze 40.000 kilometer bij elkaar, wat goed is voor een rondje rond de wereld. In afwachting blijven we allemaal samen in beweging en overschrijden we misschien wel de 100.000 kilometer tegen de heropstart van de school”, besluit de directeur.