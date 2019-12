Leegstaande panden in centrum worden ingevuld: Deinze Winkelstad stelt acht nieuwe handelszaken voor Anthony Statius

16 december 2019

18u24 12 Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft maandagavond acht nieuwe handelszaken en ondernemers voorgesteld. Bijna alle nieuwkomers vestigen zich in leegstaande panden in het stadscentrum. Op de Markt komen er met Agadir in de voormalige Spar en Promo Supermarket in de voormalige Blokker twee lokale supermarkten bij.

Naar goede gewoonte stelt de vzw Deinze Winkelstad op regelmatige tijdstippen nieuwe handelszaken in de Leiestad voor. Volgens de cijfers van centrummanager Chris Verghote zijn er sinds de start van de campagne ‘Start je droomzaak in Deinze’ twee jaar geleden 82 nieuwe handelszaken bijgekomen. Maandagavond werden enkele nieuwkomers uitgenodigd in het stadhuis. Opvallend is dat zij bijna allemaal een zaak starten of gestart zijn in commerciële panden die al een tijdje leegstaan.

Egyptische specialiteiten

“Begin november opende Promo Supermarket Deinze de deuren”, zegt Chris Verghote. “Deze supermarkt met 90 procent Poolse specialiteiten bevindt zich in het oude pand van Blokker in Markt 38. Daarnaast opent er met Agadir nog een supermarkt op de Markt. Agadir bevindt zich in het oude pand van de Spar in Markt 55 en deze lokale supermarkt kan je terecht voor verse groenten en fruit, een slagerij en een bakkerij. In de voormalige pitazaak Soendoes in de Gentstraat 56 opent in januari restaurant Piramide, een restaurant met Egyptische specialiteiten.”

Jonge ondernemers

“We hebben ook enkele jonge ondernemers uit Deinze bij”, vervolgt Chris Verghote. “Zo opende Deinzenaar Andy Van Loo krantenwinkel LooCoMotive in het oude Game Mania-pand in de Georges Martensstraat. Bij Andy vind je kranten, tijdschriften, sigaretten, tabak, snoep, dranken, tweedehands videogames en consoles. Met Silke Coene hebben we nog ondernemersbloed uit Deinze. In haar naaiatelier 100% Silke, in het voormalige pand van Hautekeete Fashion in Markt 85, kunnen dames terecht voor maatwerk en retouches van dameskledij. De naam Silke verwijst niet alleen naar de zaakvoerster, maar ook naar de natuurlijke en duurzame stoffen zoals zijde en linnen die ze gebruikt. Silke Coene verkoopt verder ook juwelen en toebehoren. Verder opent Ellen Van Gaveren eind januari het naaicafé Mamoiselle Arrangetout in het oude pand van tearoom Caprice in Kortrijkstraat 14. In dit naaicafé kan je je eigen naaiwerk meebrengen, maar je kan er ook gewoon een koffie drinken. Er kunnen ook creatieve workshops, verjaardagsfeestjes en vrijgezellenavonden georganiseerd worden.”

De laatste nieuwkomers is Denise Salut met Maison D’or in Markt 12, waar je terechtkan voor de aankoop van oud goud, diamanten, merkhorloges en zilver. Tenslotte verhuisde het interimkantoor Vivaldis Interim begin december van de Kortrijkstraat naar de Mouterijdreef 7. Eind januari komt er een construct-afdeling bij die zich zal focussen op de bouwsector.

Meer info via www.facebook.com/deinzewinkelstad, www.beleefdeinze.be en www.instagram.com/deinze_winkelstad.