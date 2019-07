LDC Elfdorpen fietst naar Het Verdronken Eiland Anthony Statius

17 juli 2019

12u03 0 Deinze Het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen organiseert op dinsdag 23 juli een fietstocht naar Het Verdronken Eiland in Merendree.

Inschrijven kan tussen 13.30 en 13.45 uur in de cafetaria van Elfdorpen in de Gentpoortstraat 41 in Deinze. Het vertrek is voorzien om 13.45 uur. Er worden pannenkoeken en koffie voorzien in café Het Verdronken Eiland. Het einde van de tocht is voorzien om 17.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 6 euro per persoon en reserveren kan via 09/387.82.80 of elfdorpen@ocmwdeinze.be.